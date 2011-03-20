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Так как же можно найти подходящего специалиста и где искать перспективную работу?

Самый популярный еще пару лет назад способ поиска – с помощью газеты – все стремительней уходит на задний план, особенно, если вопрос стоит о поиске специалиста или работы не рабочих специальностей. На смену пришел и уже стал для многих привычным более оперативный и удобный поиск работы или подходящего сотрудника с помощью специализированных интернет-сайтов. Сайтов по работе существует великое множество, но одним из наиболее популярных является Zarplata.by.

Ежедневно более 200 вакансий появляется на сайте по трудоустройству Zarplata.by. Соискатели могут выбирать подходящие для себя предложения от работодателей, а последние, в свою очередь, получают большое число отзывов от кандидатов на вакансию.