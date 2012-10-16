Хотите свою систему сайтов для инфобизнеса «под ключ»? Легко!-Обращайтесь!

Хотите организовать свой инфобизнес (продажа онлайн ваших инфотоваров и услуг - электронные книги, тренинги, курсы, и.т.п.) но не знаете с чего начать, увязли в туче технических и организационных вопросов?

Не страшно, выход есть! Предлагаю создание "под ключ" всей схемы инфобизнеса в сервисе JustClick!

(Именно эту платформу используют все Гуру инфобизнеса - Парабеллум, Мрачковский, Летушев, Горячо и.проч.)

Вы получите:

- Продающий одностраничный сайт

- landing page (страница подписки) с высокой конверсией

- привязка платежных систем для онлайн приема платежей

- бесплатная е-mail рассылка (с возможностью фильтров по отправке писем - например, уже купившим товар, не будет отправляться письма о распродаже и скидках на этот товар)

- создание страниц распродажи со скидкой

- привязка таймера со сроком действия вашего предложения о скидке (dead line)

- привязка 2х уровневой партнерской программы - ваш товар начнут продавать множество предпринимателей в Рунете!

- в настраиваемой схеме вам не нужно платить за хостинг, есть возможность привязки своего домена (если нужно, помогу с неймингом, выберем домен, подходящий под вашу тему)

- напишу действительно продающий текст и серию продающих писем sales letters с высокой конверсией читателей в покупателей (создание текстов и цену на них оговариваем отдельно).

- проконсультирую и помогу в вопросах продвижения вашего инфотовара - как платные, так и бесплатные способы.

Таким образом, вы получаете готовый инфобизнес, автоматически работающий на вас и продающий ваши товары/услуги 24/7. А вы сможете спокойно заниматься стратегией развития бизнеса, не тратя времени, нервов и сил на "разруливание" технических вопросов.

Сразу отвечу на вопрос, "зачем мне нужны ваши услуги, я и сам все там могу настроить!?"

Конечно, можете :)

Если уже имеете опыт, настраивали и четко понимаете, что хотите получить в итоге, и как этого достичь.

А если нет - потратите немало времени и нервов, чтобы во всем разобраться.

Например, только одна часть обучающего курса по настройке инфобизнеса в системе JustClick стоит 4990 руб.

Кто не верит - вот ссылка: http://ultraseller.ru/wppage/nastrojka_jc

Но настраивать самому непросто, если честно, даже пройдя курс - много тонкостей, постоянно на что-то натыкаешься, тратится много времени и нервов ...словом, вместо того, что бы заниматься своим бизнесом, вы погрязнете в технической рутине, и борьбе с саппортом....

Я этот процесс прошел от А до Я и сейчас имею реальный практический опыт запуска проекта в JustClick.

Выбор за вами!

Стоимость моих услуг оговариваем отдельно - зависит от того, что вам нужно, и на каком этапе построения своего инфобизнеса вы находитесь.

Оплату принимаю на карту VISA или Webmoney.

Схема работы:

1) Согласовываем детали проекта и цену в Skype.

2) Вы вносите предоплату 50% - я произвожу настройку.

3) Вы принимаете работу, и производите оплату оставшихся 50%.

4) Я передаю вам доступ логин/пароль в Кабинет JustClick (вы их меняете, и я больше не имею доступа к вашему сайту). Сам сайт располагается на хостинге системы JustClick (для пользователей системы хостинг бесплатно) и созданную мной систему никуда заливать не нужно.

5) По договоренности с вами - дальнейшее продвижение и сопровождение проекта.

Вот пример созданной мной системы:

Страница подписки: http://iseller.justclick.ru/toys_for_baby_subscribe

Одностраничный продажник: http://iseller.justclick.ru/order/toys_for_baby/

Страница продажи со скидкой и таймером: http://iseller.justclick.ru/discount

Обращайтесь прямо сейчас!