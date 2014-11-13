Верстка лэндинговых страниц/простых сайтов недорого и в срок.

Здравствуйте, меня зовут Максим. Уже почти три года я работаю фрилансером. В этой сфере я занимался всякой всячиной от написания текстов и наполнения сайтов контентом до оптимизации и продвижения по поисковым системам. Позже занялся версткой в HTML и CSS. Знаком с такими CMS как Joomla!, MODX, WordPress, но могу работать и с сайтами без системы управления напрямую. Могу поставить на сайт нестандартные шрифты.

Один из ключевых моментов работы со мной - это общение с заказчиком. Настроен на позитивный и конструктивный диалог. Я постараюсь подойти с максимальным вниманием к Вашему проекту и учту все пожелания при верстке.

При необходимости есть прямой выход на веб-дизайнера с которым я работал три года.