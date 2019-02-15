zato_trishina

Расшифровка аудио и видео файлов

Предлагаю свои услуги по расшифровке (транскрибации) аудио- и видеозаписей (различная тематика). Выполняю качественно, в срок, профессионально! Работаю на нескольких фриланс-ресурсах. На выходе – грамотный текст с соблюдением правил грамматики, орфографии, пунктуации. Стоимость работы зависит от качества записей, требований к оформлению и сроков выполнения. Высокая скорость печати. Грамотность, аккуратность, ответственность, исполнительность гарантирую!