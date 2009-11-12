zatvornik69

Web-мастер. Хорошое знание платформы WordPress.

Создаю небольшие сайты под ключ.

Хорошо знаю платформу WordPress.

Выполняю следующее работы: подбор хостинга для персональных сайтов и блогов, установка на хостинг заказчика и настройка платформы WordPress, подбор, установка, и настройка тем и плагинов для WordPress, поиск, подбор, и установка контента, регистрация сайта или блога в основных поисковых и RRS - каталогах, техническое обслуживание сайта или блога по договору.

Опыт работы 7 лет.