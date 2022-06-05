zaukamusaeva1

перепечатка текста

Перепечатка текстов,которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов; печать текста с книжных носителей, ввод текстовой и цифровой информации с отсканированных Документов. Сверка после внесение правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ. Вывод информации с картинок , аудио,видео,и других источников.

При сотрудничестве со мной вы получаете: вежливое и комфортное общение,быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.