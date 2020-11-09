zavalinaliza

Приведу заявки и подписчиков с помощью таргетированной рекламы в Instagram

Нужны клиенты? Подготовлю просчет ориентировочной стоимости заявки для вашего бизнеса!

Меня зовут Елизавета. Я привлекаю заявки и подписчиков с помощью таргетированной рекламы в Instagram. Вам не придётся тратить время на внедрение во все процессы, вы сможете заняться более важными стратегическими вопросами Вашего бизнеса.

Предоставляю ежедневную, еженедельную отчётность о проделанной работе.

Если я понимаю, что не смогу Вам помочь, то бесплатно дам необходимые рекомендации по посадочной странице Вашего бизнеса (сайт, страница в Instagram).

В данный момент я заинтересована в сотрудничестве с теми, для которых буду иметь предварительное понимание, как решить задачу, которую поставит клиент (например, привлечь 100 заявок в месяц).

Гарантирую своевременное выполнение работы, вовлеченность и инициативность, т.к. для меня важно сохранять долгосрочные отношения с клиентами.