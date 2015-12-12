Ищу партнёров

Всем привет!

Меня зовут Валерий. Я являюсь основателем интересной сети, которая не имеет аналогов. Однажды мне удалось встретить не плохих ребят, и они, высосав с меня все деньги смогли выполнить определённый вес задач. Как концепция продукт сыроват но работает, можно пройти регистрацию, можно написать сообщение, можно работать с рынком, можно вести бизнес, но не в коем случае его нельзя запускать в жизнь!) Внешний вид и недоработки сети больше похоже на хороший прототип проекта но никак не на полноценный продукт. Описание тут http://3house.org/uslugi

В общем, друзья! Приглашаю программистов для взаимовыгодного сотрудничества, если заинтересует тема, заключаем официальный договор и я подключаю Вас к финансовой реферальной системе. На персональный счет будете получать деньги от движения рынка товаров и услуг в сети.

Если захотите подробностей о теме прошу со мной связаться по телефону: 067-708-97-02