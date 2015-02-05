zaxap_kramer

Общий перечень услуг:
- Дизайн сайтов
- Вёрстка, сайты "под ключ"
- Написание движка для сайта с нуля
- Создание логотипа
+ Создание сайта
- сайт-визитка;
- промо-сайт;
- корпоративный сайт;
- интернет-магазин;
- информационный портал;
- *особый*.
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1. обсуждение идеи и проектирование сайта
2. предоплата 20-50% (в зависимости от сложности работы и сроков сдачи)
3. разработка дизайна сайта
4. программирование
-/- установка, настройка (и доработка) уже готовой cms / движка
-/- движок пишется с нуля
5. заточка функционала сайта согласно нуждам заказчика
6. отладка
7. размещение сайта в интернете (если необходимо)
8. сдача проекта, окончательный расчет и передача исходников заказчику
+ Создание дизайна для сайта
- html-верстка
- - с нуля, возможно, с опорой на зарисовки заказчика или примеры других сайтов
- - по данным psd-исходникам
- валидация (валидация html- и css-кода, чистка кода, исправление ошибок в отображении и т.п.)
- доработка уже имеющегося дизайна сайта.
- интеграция с CMS / движком (перенос дизайна с одной CMS на другую)
- создание логотипа
. преимущественно минимализм
. полностью валидная верстка
. xhtml(1.0/1.1), html4, html5, css(3), js (jquery)
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1. обсуждение идеи, передача материалов (макетов, набросков, если такие имеются), определение сроков сдачи и т.п.
2. предоплата 20-50% (в зависимости от сложности работы и сроков сдачи)
3. создание прототипа и его утверждение
4. разработка дизайна и его утверждение
5. программирование (если есть)
6. сдача проекта, окончательный расчёт и передача исходников заказчику
НЕ работаю в следующих случаях:
- без предоплаты и/или гарантий;
- если заказ отдан сразу нескольким лицам.
Способы оплаты:
- Карта
- QIWI
- Webmoney
Контакты:
vkontakte: https://vk.com/kang.zaxap
e-mail: [email protected]
skype: при переписке
- Дизайн сайтов
- - с нуля - от 3000руб
- - при наличии psd - от 1500руб.
- - переделка - от 250руб.
- - интеграция с CMS / движком (или перенос дизайна с одной CMS на другую) - 1000руб.
- Создание сайтов - от 4000руб. (включает в себя дизайн сайта)
- - Доработка, написание подулей (отдельно) - цена договорная