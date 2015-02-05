zaxap_kramer

Качество и быстрота работы.

Общий перечень услуг:

- Дизайн сайтов

- Вёрстка, сайты "под ключ"

- Написание движка для сайта с нуля

- Создание логотипа

+ Создание сайта

- сайт-визитка;

- промо-сайт;

- корпоративный сайт;

- интернет-магазин;

- информационный портал;

- *особый*.

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1. обсуждение идеи и проектирование сайта

2. предоплата 20-50% (в зависимости от сложности работы и сроков сдачи)

3. разработка дизайна сайта

4. программирование

-/- установка, настройка (и доработка) уже готовой cms / движка

-/- движок пишется с нуля

5. заточка функционала сайта согласно нуждам заказчика

6. отладка

7. размещение сайта в интернете (если необходимо)

8. сдача проекта, окончательный расчет и передача исходников заказчику

+ Создание дизайна для сайта

- html-верстка

- - с нуля, возможно, с опорой на зарисовки заказчика или примеры других сайтов

- - по данным psd-исходникам

- валидация (валидация html- и css-кода, чистка кода, исправление ошибок в отображении и т.п.)

- доработка уже имеющегося дизайна сайта.

- интеграция с CMS / движком (перенос дизайна с одной CMS на другую)

- создание логотипа

. преимущественно минимализм

. полностью валидная верстка

. xhtml(1.0/1.1), html4, html5, css(3), js (jquery)

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1. обсуждение идеи, передача материалов (макетов, набросков, если такие имеются), определение сроков сдачи и т.п.

2. предоплата 20-50% (в зависимости от сложности работы и сроков сдачи)

3. создание прототипа и его утверждение

4. разработка дизайна и его утверждение

5. программирование (если есть)

6. сдача проекта, окончательный расчёт и передача исходников заказчику

НЕ работаю в следующих случаях:

- без предоплаты и/или гарантий;

- если заказ отдан сразу нескольким лицам.

Способы оплаты:

- Карта

- QIWI

- Webmoney

Контакты:

vkontakte: https://vk.com/kang.zaxap

e-mail: [email protected]

skype: при переписке

- Дизайн сайтов

- - с нуля - от 3000руб

- - при наличии psd - от 1500руб.

- - переделка - от 250руб.

- - интеграция с CMS / движком (или перенос дизайна с одной CMS на другую) - 1000руб.

- Создание сайтов - от 4000руб. (включает в себя дизайн сайта)

- - Доработка, написание подулей (отдельно) - цена договорная