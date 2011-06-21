Информатик

Образование: 2001-2006 филиал МИФИ, получила высшее образование по специальности Информационные Системы

с 2006 и по данный момент нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 14-ти лет.

2008-2010 Руководитель ВКР (выпускной квалификационной работы) в СГА у информатиков

В свободное время занимаюсь администрированием, модерированием, наполнением контекстом сайтов и форумов

Дополнительная информация:

Свободно владею персональным компьютером как продвинутый пользователь (установка, настройка, пользование ОС). Знаю все офисные программы для Windiws и для Linux. Легко обучаюсь любым компьютерным программам.

Имею постоянный доступ в Интернет, свободное время и огромное желание работать...

Личные качества:

Работоспособность, ответственность, стрессоустойчивость, аккуратность, тщательность и внимательность .