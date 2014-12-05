zaytsev-peter201

Петр zaytsev-peter201

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Diplomki
Артём 
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$40
2 балла
10 лет назад
Привод электрической лебедки. Курсовая.
Не связывайтесь! Конченный человек! Врун, тупица и мошенник
KseniyaSokolova
Ксения 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Курсовая строительство
AutoCAD
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Diplomki
Артём 
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Курсовая на любую из тем в описании
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Diplomki
Артём 
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$35
10 баллов
10 лет назад
Курсовая "Организация работы агрегатного участка АТП"
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
4 отзыва(-1)
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга