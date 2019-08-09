Специалист по продвижению коммерческих аккаунтов через Instagram

Добрый день!

Меня зовут Кристина.

Хотите эффективно продвигать ваш аккаунт, чтобы он приводил клиентов?

http://taplink.cc/zaytseva.ka Продвижение коммерческих аккаунтов через Инстаграм

I. Оформление аккаунта и подготовка к приему трафика

 Создание аккаунта в Instagram

 Оформление аккаунта по всем правилам (логин, название, описание, ссылка, аватар, настройки)

 Защита аккаунта от взлома

 Привязка к другим социальным сетям, в том числе к бизнес странице Facebook

 Разработка фирменного стиля и визуала ленты, обложки highligts

II. Создание контента и разработка плана его размещения

 Определение и сегментация целевой аудитории

 Разработка контентной стратегии на 3 месяца/6 месяцев

 Составление рубрик и видов постов

 Составление плана публикаций на месяц на основании шаблона контент плана

 Проведение аудита аккаунтов конкурентов и создание базы лучших идей

 Создание фото и видео контента

 Разработка продающих текстов для постов

 Автоматизация создания контента с помощью вспомогательных сервисов по редактированию фото, видео и текста

III. Привлечение целевой аудитории

 Составление списка хэштегов (высоко-, средне- и низкочастотные) по необходимой нише и распределение по графику и частоте использования

 Создание собственных уникальных хэштегов и тегов-рубрикаторы

 Выведение в топ публикаций постов по ключевым запросам с помощью хэштегов

 Сбор базы целевой аудитории по хэштегам, конкурентам, интересам, геотаргетингу

 По собранной базе проводение фильтров и массфоловинг

 Оценка результатов подписок, а также качества контента согласно активности аудитории

 Настройка приветственного сообщения в директ новым подписчикам

IV. Запуск рекламы

 Подготовка рекламных материалов для размещения

 Подбор тематически подходящих площадок для размещения с использованием сервисов рейтинга

 Анализ эффективности площадок, выбор топовых из них и запрос условий сотрудничества

 Настройка нескольких рекламных кампаний в таргет с помощью личного рекламного кабинета на Facebook, проведение тестирования и запуск успешных

 Подбор настройки охвата аудитории по территории, возрасту, интересам

 Запуск рекламных каналов и анализ результатов

V. Сотрудничество с блогерами

 Поиск и составление списка аккаунтов блогеров по необходимой тематике

 Анализ всех в списке. Запрос статистики аккаунтов, данных об активности пользователей, анализ ранее проведенных рекламных кампаний и выбор топ самых качественных блогеров

 Составление скриптов предложений для блогеров, как правило 2-3, разработка всех рекламных материалов

 Согласование условий сотрудничества и выбор тех, через кого выгоднее всего продвигаться

 Анализ эффективности этого вида рекламы и с самыми лучшими внедрение поточной схемы работы

VI. Внедрение дополнительных механик привлечения клиентов

 Разработка сценариев интерактивов

 Подготовка конкурсов: определение целей, сроков, правил участия, призов, правил определения победителей, создание для него контента и медиа-плана. После проведения оценка результатов и корректировка поведения для проведения следующей активности

 Создание дополнительных аккаунтов для максимально быстрого охвата целевой аудитории

 Запуск рассылки в директ

 Заупск рассылку на мейлы с приглашением подписки на основной аккаунт (в подарок)

 Разработка плана кросс-постинга в других соц сетях по событиям Инстаграм-аккаунта

 Усиление вовлеченности подписчиков

VII. Разработка маркетинг-плана и запуск отдела продаж

 Проведение полной аналитики аккаунта по уровню активности, геолокации, росту и топу подписчиков, по лучшим хэштегам, времени выхода постов и т.д.

 Внедрение менеджеров по продажам, обучение, скрипты

Разумеется это лишь краткий список того, что можно предпринять для продвижения Вашего аккаунта. Качественное СММ продвижение предполагает творческий подход, а значит он будет индивидуальным для каждого проекта.