Добрый день!
Меня зовут Кристина.Хотите эффективно продвигать ваш аккаунт, чтобы он приводил клиентов?
Связаться со мной: http://taplink.cc/zaytseva.ka
Продвижение коммерческих аккаунтов через Инстаграм
I. Оформление аккаунта и подготовка к приему трафика
Создание аккаунта в Instagram
Оформление аккаунта по всем правилам (логин, название, описание, ссылка, аватар, настройки)
Защита аккаунта от взлома
Привязка к другим социальным сетям, в том числе к бизнес странице Facebook
Разработка фирменного стиля и визуала ленты, обложки highligts
II. Создание контента и разработка плана его размещения
Определение и сегментация целевой аудитории
Разработка контентной стратегии на 3 месяца/6 месяцев
Составление рубрик и видов постов
Составление плана публикаций на месяц на основании шаблона контент плана
Проведение аудита аккаунтов конкурентов и создание базы лучших идей
Создание фото и видео контента
Разработка продающих текстов для постов
Автоматизация создания контента с помощью вспомогательных сервисов по редактированию фото, видео и текста
III. Привлечение целевой аудитории
Составление списка хэштегов (высоко-, средне- и низкочастотные) по необходимой нише и распределение по графику и частоте использования
Создание собственных уникальных хэштегов и тегов-рубрикаторы
Выведение в топ публикаций постов по ключевым запросам с помощью хэштегов
Сбор базы целевой аудитории по хэштегам, конкурентам, интересам, геотаргетингу
По собранной базе проводение фильтров и массфоловинг
Оценка результатов подписок, а также качества контента согласно активности аудитории
Настройка приветственного сообщения в директ новым подписчикам
IV. Запуск рекламы
Подготовка рекламных материалов для размещения
Подбор тематически подходящих площадок для размещения с использованием сервисов рейтинга
Анализ эффективности площадок, выбор топовых из них и запрос условий сотрудничества
Настройка нескольких рекламных кампаний в таргет с помощью личного рекламного кабинета на Facebook, проведение тестирования и запуск успешных
Подбор настройки охвата аудитории по территории, возрасту, интересам
Запуск рекламных каналов и анализ результатов
V. Сотрудничество с блогерами
Поиск и составление списка аккаунтов блогеров по необходимой тематике
Анализ всех в списке. Запрос статистики аккаунтов, данных об активности пользователей, анализ ранее проведенных рекламных кампаний и выбор топ самых качественных блогеров
Составление скриптов предложений для блогеров, как правило 2-3, разработка всех рекламных материалов
Согласование условий сотрудничества и выбор тех, через кого выгоднее всего продвигаться
Анализ эффективности этого вида рекламы и с самыми лучшими внедрение поточной схемы работы
VI. Внедрение дополнительных механик привлечения клиентов
Разработка сценариев интерактивов
Подготовка конкурсов: определение целей, сроков, правил участия, призов, правил определения победителей, создание для него контента и медиа-плана. После проведения оценка результатов и корректировка поведения для проведения следующей активности
Создание дополнительных аккаунтов для максимально быстрого охвата целевой аудитории
Запуск рассылки в директ
Заупск рассылку на мейлы с приглашением подписки на основной аккаунт (в подарок)
Разработка плана кросс-постинга в других соц сетях по событиям Инстаграм-аккаунта
Усиление вовлеченности подписчиков
VII. Разработка маркетинг-плана и запуск отдела продаж
Проведение полной аналитики аккаунта по уровню активности, геолокации, росту и топу подписчиков, по лучшим хэштегам, времени выхода постов и т.д.
Внедрение менеджеров по продажам, обучение, скрипты
Разумеется это лишь краткий список того, что можно предпринять для продвижения Вашего аккаунта. Качественное СММ продвижение предполагает творческий подход, а значит он будет индивидуальным для каждого проекта.