zazira2007

Дипломы. Курсовые.

2 высших образования. Экономическое (МГУ) и юридическое (МГЮА). 4 года работа главным бухгалтером. На данный момент практикующий юрист.

Большой опыт написания всех экономических дисциплин. Знание бюджетного бух.учета и аудита, налогообложения, финансы и статистика. Высокий уровень изложения практической части любой работы. А также юридические дисциплины, по всем направлениям.