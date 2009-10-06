zazira2007

Нужен хороший автор по написанию дипломов по психологии, с большим опытом в этом.
2 высших образования. Экономическое (МГУ) и юридическое (МГЮА). 4 года работа главным бухгалтером. На данный момент практикующий юрист.
Большой опыт написания всех экономических дисциплин. Знание бюджетного бух.учета и аудита, налогообложения, финансы и статистика. Высокий уровень изложения практической части любой работы. А также юридические дисциплины, по всем направлениям.
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Требуется качественное написание диплома. Срок 2 месяца.Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт11 лет назад
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