Мы ищем команду, которая перелопатит и обновит наш сайт, шопкарт, пересадит на другую цмску, допишет админку и прочее. Работы на 100 часов ежемесячно, в дальнейшем полная ставка (200 часов). У нас написанно на .net, ...
We are looking for a web marketing specialist, with specialization in promoting sites at Google search engine over US market.
Good knowledge of Google Adwords is must.
Knowledge of SEO techniques is an advantage.
Candidate should be experienced with a proven record track.
Good knowledge of English language.
Looking for a long term - relationship.
- Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт13 лет назад
Ожалуйста напишите 1-2 правила для .htaccess использую модуль апачи mod_rewrite. Необходимо перенаправить весь трафик с урл http://www.a1.com/wiki/index.php?title=some_country на урл http://www.a2.com/some_country Спасибо.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо веб-приложение для айфон и айпед по примеру www.unlockit.co.nz. Единственное, что оно должно делать это автоматически менять настройки APN (настройки сети) на телефоне юзера, т.е. пользователь заходин на сайт и у него меняются APN. ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Надо написать простой веб сайт под iPhone и iPad, который позволяет пользователям автоматически менять APN settings (Carrier Settings) по примеру http://www.unlockit.co.nz. (Для примера можно также посмотреть на iPhone Configuration Utility которая тоже умеет менять APN ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Для небольшого вебсайта в области ренты телефонов требуется продолжить апгрейд: Апгрейд включает элементы дизайна, верстки и программирования. Прилагаю Т.З. (без атачментов). Требую портфолио, рекомендации, постоянное онлайн присутствие. Обязательное условие - возможность Wi-Fi контакта (Скайп либо Джи-мейл). Просьба ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется человек с опытом установления SSL, а также различных сертификатов и печатей (seals) которые повышают доверие пользователей к сайту. Пример печатей - "hacker safe" и т.д. 1) Предложить наиболее оптимальное решение по цене/качеству: несколько печатей и ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
Для небольшого вебсайта в области ренты телефонов требуется апгрейд: 1. Хорошо и красиво разместить дополнительный контент (баннеры, логотипы, создать и сверстать две-три новых страницы, все соеденить и протестировать) 2. Немного изменить существующий сайт, особенно фонты и тексты. ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Для небольшого веб сайта в области туризма требуется написать несколько мелких скриптов на PHP. Также нужна будет постоянная поддержка данного веб сайта. Обязательно опыт PHP не менее 2-х лет. Оплата вебмани.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
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