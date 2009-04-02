Учитывая положительное сотрудничество в прошлом, продолжил вновь работать с Русланом. На этот раз, по ходу работы оказалось что есть более простое решение, чем думали в начале. Руслан чесно его нашел, и взял меньше денег чем мы предлагали. Выше всяких похвал !