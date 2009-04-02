zbarsky

Гай Збарский zbarsky

 
44 годаИзраиль/Рамат-Ган
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Looking for Google Adwords specialist

We are looking for a web marketing specialist, with specialization in promoting sites at Google search engine over US market.

Good knowledge of Google Adwords is must.

Knowledge of SEO techniques is an advantage.

Candidate should be experienced with a proven record track.

Good knowledge of English language.

Looking for a long term - relationship.

  • Ищем команду для постоянного сотрудничества

    Мы ищем команду, которая перелопатит и обновит наш сайт, шопкарт, пересадит на другую цмску, допишет админку и прочее. Работы на 100 часов ежемесячно, в дальнейшем полная ставка (200 часов). У нас написанно на .net, ...

    PHPAjax
    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-приложение iPhone, iPad для смены настроек

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    Дизайн сайта
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Изменение APN settings для iPhone/iPad онлайн

    $250

    Надо написать простой веб сайт под iPhone и iPad, который позволяет пользователям автоматически менять APN settings (Carrier Settings) по примеру http://www.unlockit.co.nz. (Для примера можно также посмотреть на iPhone Configuration Utility которая тоже умеет менять APN ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продолжить апгрейд веб-сайта

    Для небольшого вебсайта в области ренты телефонов требуется продолжить апгрейд: Апгрейд включает элементы дизайна, верстки и программирования. Прилагаю Т.З. (без атачментов). Требую портфолио, рекомендации, постоянное онлайн присутствие. Обязательное условие - возможность Wi-Fi контакта (Скайп либо Джи-мейл). Просьба ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Установление SSL и сертификатов для ЮСА рынка.

    Требуется человек с опытом установления SSL, а также различных сертификатов и печатей (seals) которые повышают доверие пользователей к сайту. Пример печатей - "hacker safe" и т.д. 1) Предложить наиболее оптимальное решение по цене/качеству: несколько печатей и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Upgrade веб-сайта

    Для небольшого вебсайта в области ренты телефонов требуется апгрейд: 1. Хорошо и красиво разместить дополнительный контент (баннеры, логотипы, создать и сверстать две-три новых страницы, все соеденить и протестировать) 2. Немного изменить существующий сайт, особенно фонты и тексты. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написать несколько мелких скриптов на PHP

    Для небольшого веб сайта в области туризма требуется написать несколько мелких скриптов на PHP. Также нужна будет постоянная поддержка данного веб сайта. Обязательно опыт PHP не менее 2-х лет. Оплата вебмани.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Sect0R
Руслан 
37 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
10 баллов
15 лет назад
Установление SSL и сертификатов для ЮСА рынка.
Всегдя нравиться работать с этим человеком. Рекомендую!
Учитывая положительное сотрудничество в прошлом, продолжил вновь работать с Русланом. На этот раз, по ходу работы оказалось что есть более простое решение, чем думали в начале. Руслан чесно его нашел, и взял меньше денег чем мы предлагали. Выше всяких похвал !
Ответный отзыв
Sect0R
Руслан 
37 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Написать несколько мелких скриптов на PHP
Отличный заказчик. Знает чего хочет и как это должно выглядить. Советую.
Все вовремя сделал, несмотря на задержки материалов с моей стороны. Был постоянно он-лайн, отвечал быстро и четко. Код понятный и качественный. Очень доволен, буду работать в дальнейшем !
Ответный отзыв