Видеомонтаж

Привет, занимаюсь видеомонтажем около пяти лет на любительском уровне (обычно в таких случаях говорят "для себя"), сейчас пробую выходить на уровень профессиональный, набиваю руку, готов сделать пробный монтаж бесплатно, если понравится, можем обсудить дальнейшее сотрудничество.



https://youtu.be/CoIr0GWEotc

https://youtube.com/shorts/ZZ2qBQlty5Y



Если интересно - пишите и присылайте материалы, попробуем что-то сделать. Для вас это бесплатный монтаж, для меня опыт.



[email protected]