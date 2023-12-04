Видеомонтаж
Привет, занимаюсь видеомонтажем около пяти лет на любительском уровне (обычно в таких случаях говорят "для себя"), сейчас пробую выходить на уровень профессиональный, набиваю руку, готов сделать пробный монтаж бесплатно, если понравится, можем обсудить дальнейшее сотрудничество.
https://youtu.be/CoIr0GWEotc
https://youtube.com/shorts/ZZ2qBQlty5Y
Если интересно - пишите и присылайте материалы, попробуем что-то сделать. Для вас это бесплатный монтаж, для меня опыт.
[email protected]
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Общеенет просмотров