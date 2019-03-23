zborivalo

Дмитрий zborivalo

 
37 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Ищу помощницу на разные задачи по проекту

Ищу помощницу на разные задачи по проекту.

Базовый английский. Активность и смышленность.

  • Комьюнити менеджер в Телеграм группу

    Требуется комьюнити менеджер в Телеграм группу - чат криптовалютной биржи, тематика криптовалюты. Группа новая. Также есть 3 личных аккаунта в соцсетях, нужно заниматься продвижением и контентом. Опыт аналогичный обязателен

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Комьюнити менеджер в Телеграм группу - чат

    Требуется комьюнити менеджер в Телеграм группу - чат криптовалютной биржи, тематика криптовалюты. Группа новая. Также есть 3 личных аккаунта в соцсетях, нужно заниматься продвижением и контентом. Опыт аналогичный обязателен

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Ручная рассылка емайл по базе и с поиском майлов

    Требуется рассылка с выданного вам емайла писем со стандартным прописанным содержанием.  Имеется готовая база майлов а также требуется доп поиск майлов (по сайтам компаний из списка). Рассылка на англ яз, требуются базовые знания для понимания. Подробности в переписке, ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Вычитать русскую версию сайта

    Требуется вычитать русскую версию сайта https://www.coinbene.com/mobile/home.html За донора можно взять сайт https://www.kucoin.com/ Срок - сегодня, объем небольшой по факту. Вычитать нужно абсолютно все разделы. Текст вносить в гугл док.

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется создать 4 минутное видео - инфографика по образцу

    Требуется создать 4 минутное видео в инфографическом стиле  по образцу [url=https://www.youtube.com/watch?time_continue=275&amp;v=iKSlx9KD-UY]https://www.youtube.com/watch?time_continue=275&amp;v=iKSlx9KD-UY [/url]Сценарий написан, что в какой сцене нарисовать и вставить мы скажем Нужно отобразить в корпоративных цветах и стиле и плюс озвучка

    Инфографика
    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Веб-сайт под ключ по образцу

    Требуется создать сайт под ключ с UI/UX частью по образцу со схожим дизайном и функционалом - bankstor.com, capex24.com, gbc.group, my.hashflare.io, wwp.capital Срок создания - 1 неделя, домен уже есть. На чем создавать не принципиально.

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Переписка в Линкедин

    Необходима переписка в Линкедин на английском с группами людей по определнным параметрам. Все детали и скрипты предаставлю. Задание разовое.  Оплата по результату.  Желательно аккуратная девочка с быстрой скоростью работы.

    Продающие тексты6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рассылка майлов и поиск базы майлов

    Нужен человек для сбора майлов с помощью определенной программы и рассылки писем по этим майлам.  В день нужно не менее 200 писем (200 разным компаниям)  Требуются базовые знания английского, скорость работы и смышленность.     Оплата по факту выполнения после ...

    Управление проектами9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад