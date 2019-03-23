Требуется помощь с доступом к Bitcoin кошельку, потерял private key, никаких данных нет вообще( Предложения строго по делу, с вас срок, цена. Благодарю!
Ищу помощницу на разные задачи по проекту.
Базовый английский. Активность и смышленность.
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется комьюнити менеджер в Телеграм группу - чат криптовалютной биржи, тематика криптовалюты. Группа новая. Также есть 3 личных аккаунта в соцсетях, нужно заниматься продвижением и контентом. Опыт аналогичный обязателенСоциальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется комьюнити менеджер в Телеграм группу - чат криптовалютной биржи, тематика криптовалюты. Группа новая. Также есть 3 личных аккаунта в соцсетях, нужно заниматься продвижением и контентом. Опыт аналогичный обязателенСоциальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт4 года назад
Отправка сообщений через корпоративную почту на почты других компаний, база есть, тексты тоже заготовлены. Подробности в сообщении.Переводы34 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется рассылка с выданного вам емайла писем со стандартным прописанным содержанием. Имеется готовая база майлов а также требуется доп поиск майлов (по сайтам компаний из списка). Рассылка на англ яз, требуются базовые знания для понимания. Подробности в переписке, ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется вычитать русскую версию сайта https://www.coinbene.com/mobile/home.html За донора можно взять сайт https://www.kucoin.com/ Срок - сегодня, объем небольшой по факту. Вычитать нужно абсолютно все разделы. Текст вносить в гугл док.Переводы5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется создать 4 минутное видео в инфографическом стиле по образцу [url=https://www.youtube.com/watch?time_continue=275&v=iKSlx9KD-UY]https://www.youtube.com/watch?time_continue=275&v=iKSlx9KD-UY [/url]Сценарий написан, что в какой сцене нарисовать и вставить мы скажем Нужно отобразить в корпоративных цветах и стиле и плюс озвучкаВидеомонтаж3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется создать сайт под ключ с UI/UX частью по образцу со схожим дизайном и функционалом - bankstor.com, capex24.com, gbc.group, my.hashflare.io, wwp.capital Срок создания - 1 неделя, домен уже есть. На чем создавать не принципиально.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт4 года назад
Необходима переписка в Линкедин на английском с группами людей по определнным параметрам. Все детали и скрипты предаставлю. Задание разовое. Оплата по результату. Желательно аккуратная девочка с быстрой скоростью работы.Продающие тексты6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен человек для сбора майлов с помощью определенной программы и рассылки писем по этим майлам. В день нужно не менее 200 писем (200 разным компаниям) Требуются базовые знания английского, скорость работы и смышленность. Оплата по факту выполнения после ...Управление проектами9 заявокЗакрыт5 лет назад