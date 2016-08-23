zcbmnvx

Александр zcbmnvx

 
59 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
преподавание общественных дисциплин, экономический или финансовый обозреватель, автор студенческих работ, соавторство в написании и издании книги

закончил исторический факультет, аспирантуру экономического факультета университета, кандидат экон. наук., доцент. Сфера интересов - финансовые рынки, инфляционные процессы, денежный механизм, история денег, нумизматика.  

Приоритетное направление  в поиске удаленной работы - экономический обозреватель финансовых рынков. В настоящее время - преподаватель.