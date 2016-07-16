zdes_i_seychas

Удалённая работа

Качественное, конфиденциальное и быстрое выполнение юридических, представительских, бухгалтерских и деловых услуг гражданам и организациям во всех отраслях судопроизводства и в других сферах общественной жизни.

Представительство в государственных органах и в суде, при переговорах с организациями и гражданами.

Защита прав потребителей. Ведение претензионного досудебного порядка и переговоров с банками, страховыми компаниями, другими организациями и физическими лицами.

Финансовые и налоговые консультации. Налоговые споры в сфере торговли, строительства и оказания услуг.

Регистрация, реорганизация, добровольная ликвидация коммерческих предприятий, постановка на налоговый учет ИП, подготовка необходимых регистрационных и уставных документов, печатей.

Комплексное юридическое и бухгалтерское сопровождение и абонентское обслуживание юридических лиц и предпринимателей.

Юридические услуги в области строительства, государственная строительная экспертиза, подготовка и сдача проектно-сметной, изыскательской, разрешительной и правоустанавливающей документации при сдаче в эксплуатацию и оформлении в собственность объектов недвижимости.

Разрешение земельных споров, разрешение споров собственников долевой собственности (пайщиков земельных долей).

Корпоративные споры, защита предприятия от поглощения, несостоятельность и банкротство, объединение активов, оптимизация налоговой нагрузки. Помощь коммерческим предприятиям по взысканию дебиторской задолженности.

Государственные и муниципальные закупки, подготовка необходимых документов для участия в конкурсах.

Удаленная работа по изготовлению и оформлению юридических, бухгалтерских, разрешительных и оправдательных документов.

Копирайтинг и рерайтинг.

При реализации масштабного проекта, в случае необходимости, могу привлечь команду специалистов из областей программирования, инженерных коммуникаций, веб-дизайна, SEO, а также качественных экономистов, юристов и бухгалтеров.

Возможность командировок и представительства по доверенности.

[email protected]

[email protected]

+79633838610