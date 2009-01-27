Фотограф, дизайнер

В чем заключаются мои умения???

Дизайн: создание баннеров, рекламных плакатов (примеры , по необходимости, вышлю - спрашивайте), обоев на рабочий стол, логотипов, эмблем как статических так и анимированных.

Фотография: красивое преподнесение любого предмета, фотографирование пейзажей, людей, макро, ретушь и обработка фото, коллажирование, создание обоев с фото, открыток и тд, фото свадеб. Некоторые мои работы Вы можете увидеть на сайте

В своих работах использую Nikon D40X

Кроме того: Я творческий и креативный человечек. У меня полно свежих и интересных идей, которые хочу показать миру. Выполню любой заказ. Не боюсь трудностей, т.к. чем трудней, тем интересней! Усидчивая и ответственная, выполняю заказы в срок, без задержек. Учту любые Ваши пожелания!!!

E-mail: [email protected]

ICQ: 460-241-974