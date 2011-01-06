1. Вектор. В векторе отрисую почти все что угодно, будь то узор, стилизованная иллюстрация или высокодетализированное реалистичное изображение.

2. Рисунки/иллюстрации. Ко мне можно обращаться за иллюстрациями, персонажами, портретами, сюжетными композициями и т.п.

Работаю в разных стилях.

Умеренные цены :)

Пишите в личку или асю, скайп включаю только по необходимости.