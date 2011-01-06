1. Вектор. В векторе отрисую почти все что угодно, будь то узор, стилизованная иллюстрация или высокодетализированное реалистичное изображение.
2. Рисунки/иллюстрации. Ко мне можно обращаться за иллюстрациями, персонажами, портретами, сюжетными композициями и т.п.
Работаю в разных стилях.
Умеренные цены :)
Пишите в личку или асю, скайп включаю только по необходимости.
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Портфолио
- Герб - вектор310 просмотров
- Snowboarder - вектор210 просмотров
- The founder of oranges - вектор221 просмотр
- Алу и Драник243 просмотра
- Журнал паропанк511 просмотров
- Журнал знакомств 2235 просмотров
- Журнал знакомств 1239 просмотров
- Per aspera ad astra227 просмотров
- Slime-chan185 просмотров
- Frog with an anime shock187 просмотров
- Мотоцикл, вектор2182 просмотра
- Кеды, вектор2827 просмотров