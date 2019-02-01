zechia

Ольга zechia

 
34 годаУкраина/Днепр
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
SMM head, контент-менеджер, рерайтер, копирайтер.

- Продвижение проекта в социальных медиа нескольких (Украина, Россия, Казахстан) стран (стратегия, активности, создание контента): Facebook, Instagram, ВКонтакте.

- Написание продающего контента. 

- Реализация работы существующих соц сетей и поиск новых.

- Поиск и работа с подрядчиками.

- Увеличение потока пользователей/потенциальных клиентов (трафика) на сайт.

- Создание отчетов и анализ динамики на основе данных статистики соц сетей.

- Написание ТЗ для дизайнера.

- Организация фотосессий для получения визуального контента.

- Контроль/ осуществление коммуникации в социальных сетях.

- Организация и проведение конкурсов в соц сетях.

- Работа с блогерами/ медийными лицами/ лидерами мнений для нативной рекламы.

- Мониторинг конкурентов (анализ и применение лучших практик).

- Создание Telegram-канала, наполнение и продвижение. 

- Отслеживание трендов (маркетинг, социальные сети, digital).

- Facebook Ads Manager, Facebook Business Manager, Facebook Analytics, Google Analytics и др. 