- Продвижение проекта в социальных медиа нескольких (Украина, Россия, Казахстан) стран (стратегия, активности, создание контента): Facebook, Instagram, ВКонтакте.
- Написание продающего контента.
- Реализация работы существующих соц сетей и поиск новых.
- Поиск и работа с подрядчиками.
- Увеличение потока пользователей/потенциальных клиентов (трафика) на сайт.
- Создание отчетов и анализ динамики на основе данных статистики соц сетей.
- Написание ТЗ для дизайнера.
- Организация фотосессий для получения визуального контента.
- Контроль/ осуществление коммуникации в социальных сетях.
- Организация и проведение конкурсов в соц сетях.
- Работа с блогерами/ медийными лицами/ лидерами мнений для нативной рекламы.
- Мониторинг конкурентов (анализ и применение лучших практик).
- Создание Telegram-канала, наполнение и продвижение.
- Отслеживание трендов (маркетинг, социальные сети, digital).
- Facebook Ads Manager, Facebook Business Manager, Facebook Analytics, Google Analytics и др.