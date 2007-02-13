zedarus

Гость zedarus

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

ФИО: Станкевич Константин Константинович

Возраст: 19

Образование: не оконченное высшее.

Владею следующими навыками и технологиями:

WEB: PHP (включая ООП и использование шаблонов), CGI (C++), ActionScript (Flash), ActionScript 2 (создание программ по принципам OOП), HTML

DataBases: MySQL, PostgreSQL

Langueges: C++, Java (basic)

Programming Tools: Dev-C++, Flash MX 2004, Flash 8

Design Tools: Flash MX 2004, Photoshop

OS: Windows (установка, базовая настройка, использование), Linux RedHat (установка, базовая настройка, использование), FreeBSD (установка, базовая настройка, использование);

знание английского языка (понимание технических текстов, средний разговорный).

PHPMySQLPostgreSQLHTMLLinuxFreeBSD