ФИО: Станкевич Константин Константинович
Возраст: 19
Образование: не оконченное высшее.
Владею следующими навыками и технологиями:
WEB: PHP (включая ООП и использование шаблонов), CGI (C++), ActionScript (Flash), ActionScript 2 (создание программ по принципам OOП), HTML
DataBases: MySQL, PostgreSQL
Langueges: C++, Java (basic)
Programming Tools: Dev-C++, Flash MX 2004, Flash 8
Design Tools: Flash MX 2004, Photoshop
OS: Windows (установка, базовая настройка, использование), Linux RedHat (установка, базовая настройка, использование), FreeBSD (установка, базовая настройка, использование);
знание английского языка (понимание технических текстов, средний разговорный).