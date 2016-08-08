zee98

Нарусова zee98

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Правка пдфки

    $8

    правка пдфки привет, постоянная работа раз в месяц по правке 2-3 пдф файлов. обьем правки по каждому документу небольшой потому и бюджет маленький. оставляйте свои заявки.

    Обработка фотографий42 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание сайта и консультация

    привет! кто может меня проконсультировать по вопросам юрисдикции регистрации сайта и сделать простой дизайн который я могу залить самостоятельно. указывайте свою желаемую оплату пожайлуста.

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • SEO статьи

    Привет! для совсем недавно написанной статьи ( а именно запись в блоге если быть точным) требуется SEO по 2м словам ( имя и фамилия ) в Великобритании.  Желательно вывести на первую страницу в поисковиках. ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Правка в фотошопе

    срочно необходима правка фотографии в фотошопе, пожайлуста указывайте цены и сроки. фото могу предоставить в личном сообщении

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Blanko
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
$1
10 баллов
9 лет назад
Правка в фотошопе
Рекомендую заказчика, оплата по факту выполнения, практически постоянно на связи. Спасибо за сотрудничество!
буду обращаться еще! всем рекомендую!
Ответный отзыв