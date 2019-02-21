zefi

Александр Задворнов zefi

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Качественная верстка с авторским стилем

Последние работы

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera

    41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • LESS/SCSS
  • GulpJS
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • SEO-верстка.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.

Время работы:

Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)

Рабочее время с 9-00 - 20-00 МСК

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Приватбанк.
  • WebMoney (WMZ, WMR).
  • Western Union.
  • Оплата через VISA или MasterCard .
  • Bitcoin, Litecoin
Контакты: 

E-mail: [email protected]