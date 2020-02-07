zefier

Ксения Морозова zefier

 
35 летРоссия/Кострома
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Перевод RUS/ENG или ENG/RUS

- выполняю письменные переводы как с английского на русский, так и наоборот. Ответственно подхожу к заданиям. Готова познавать новое, быстро учусь 

- имею высшее педагогическое образование, работа учителем более 9 лет, могу оказать помощь в изучении английского языка (репетитор для детей любого возраста)

Если вас заинтересовало что-то из вышеперечисленного, буду рада увидеть ваши заказы в личных сообщениях на сайте или на почте [email protected]