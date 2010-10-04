zegaru

Галина zegaru

 
63 годаРоссия/Екатеринбург
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Техническая грамотность, хорошее владение русским языком, ответственность
Копирайтинг
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Наполнение сайтов
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Редактирование и Корректура
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