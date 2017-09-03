zeitgeist-ua

IT консультации

Опыт работы Руководительпроектов и программапр 2014 – по сегодняшнее времяИнком ( http://www.incom.ua )более 500 сотрудников IT-консалтинг / Услуги / Производствооборудования - Участие в проектах по ИТ-аутсорсингу- Управлениеинженерным ресурсомСпециалист по аналитикедек 2013 – апр 2014Инком ( http://www.incom.ua )более 500 сотрудников IT-консалтинг / Услуги / Производствооборудования - Расчетэкономических моделей- Перспективыразвития внедрений- ПостановкапроизводстваИнженер покомпьютерным системамянв 2012 – дек 2013 (10 мес)Инком ( http://www.incom.ua )более 500 сотрудников IT-консалтинг / Услуги / Производствооборудования - Разработка моделей внедрения развертыванияинфраструктуры- Поддержка технологической структуры компании.- ПоддержкапользователейИнженер 1-й категории (Инженер-разработчик)авг 2006 - янв 2012 (5 лет 6 мес)Инком (http://www.incom.ua)более 500 сотрудников IT-консалтинг / Услуги / Производствооборудования - Разработкасерверных систем и технической документации- Разработкадокументации производства- Техническаяподдержка линейки выпускаемых моделей- Поддержкапродаж- Проведениеконсультаций по устранению неполадок Образование Национальныйтехнический университет Украины "Киевский политехнический институт" (Киев, Украина)Год окончания 2015 Экономика предприятия, Магистр Национальныйтехнический университет Украины "Киевский политехнический институт" (Киев, Украина)Год окончания 2007 Телекоммуникационные системы и сетиСпециалист Военныйинститут телекоммуникаций и информатизации Национального технического

университета Украины "Киевский политехнический институт" (Киев, Украина)Год окончания 2006 Гидроакустика, Младший лейтенант Киевскийтехникум електронных приборов (Киев, Украина)Год окончания 2001 Радиотехнические измерения, Младшийспециалист