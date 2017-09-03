zeitgeist-ua

Константин zeitgeist-ua

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
IT консультации

Опыт работы   Руководительпроектов и программапр 2014 – по сегодняшнее времяИнком (http://www.incom.ua)более 500 сотрудников  IT-консалтинг / Услуги / Производствооборудования    -       Участие в проектах по ИТ-аутсорсингу-       Управлениеинженерным ресурсомСпециалист по аналитикедек 2013 – апр 2014Инком (http://www.incom.ua)более 500 сотрудников  IT-консалтинг / Услуги / Производствооборудования    -       Расчетэкономических моделей-       Перспективыразвития внедрений-       ПостановкапроизводстваИнженер покомпьютерным системамянв 2012 – дек 2013 (10 мес)Инком (http://www.incom.ua)более 500 сотрудников  IT-консалтинг / Услуги / Производствооборудования    -       Разработка моделей внедрения развертыванияинфраструктуры-       Поддержка технологической структуры компании.-       ПоддержкапользователейИнженер 1-й категории (Инженер-разработчик)авг 2006 - янв 2012 (5 лет 6 мес)Инком (http://www.incom.ua)более 500 сотрудников  IT-консалтинг / Услуги / Производствооборудования    -       Разработкасерверных систем и технической документации-       Разработкадокументации производства-       Техническаяподдержка линейки выпускаемых моделей-       Поддержкапродаж-       Проведениеконсультаций по устранению неполадок Образование   Национальныйтехнический университет Украины "Киевский политехнический институт" (Киев, Украина)Год окончания 2015 Экономика предприятия, Магистр Национальныйтехнический университет Украины "Киевский политехнический институт" (Киев, Украина)Год окончания 2007 Телекоммуникационные системы и сетиСпециалист Военныйинститут телекоммуникаций и информатизации Национального технического

университета Украины "Киевский политехнический институт" (Киев, Украина)Год окончания 2006 Гидроакустика, Младший лейтенант Киевскийтехникум електронных приборов (Киев, Украина)Год окончания 2001 Радиотехнические измерения, Младшийспециалист