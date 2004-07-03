zeldfreelance

Ярослав Краковский zeldfreelancezeldfreelance
19 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Рисованием занимаюсь всю свою сознательную жизнь. Цифровой графикой - с 2019года.
На фрилансе работаю два года.
Рисую логотипы, аватарки, портреты по фото, визитки, векторные картинки, стикеры, иллюстрации для сайтов.
Для вас:
– разработка от двух на ваш выбор вариантов;
– выполнение выбранных в цвете, в программе Adobe Illustrator;
– корректировка,доработка одного;
– исходник в необходимых форматах.
Выполняю работу в срок и даже раньше.