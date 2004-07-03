zeldfreelance

Рисованием занимаюсь всю свою сознательную жизнь. Цифровой графикой - с 2019года.

На фрилансе работаю два года.

Рисую логотипы, аватарки, портреты по фото, визитки, векторные картинки, стикеры, иллюстрации для сайтов.

Для вас:

– разработка от двух на ваш выбор вариантов;

– выполнение выбранных в цвете, в программе Adobe Illustrator;

– корректировка,доработка одного;

– исходник в необходимых форматах.

Выполняю работу в срок и даже раньше.