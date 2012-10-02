Антон Зеленский zeliboblazelibobla
Зеленский Антон Григорьевич
Личная информация:
Дата рождения: 02.11.1979
Адрес проживания: Санкт-Петербург, Вяземский переулок
Семейное положение: не женат, детей нет
Контактные данные:
Мобильный телефон: 8(921)938-76-57
E-mail: [email protected]
Образование: 1997 — 2002гг. Санкт-Петербургский государственный электро-технический университет. Факультет электроники. Специальность: инженер электронных приборов и устройств.
Опыт работы:
2005 – до настоящего времени: фриланс-программист;
2002 – 2008гг. (с 2005 года по-совместительству): фирма «Дагер», специальность: директор;
Навыки:
Умею организовывать рабочее окружение на ОС семейства Linux. Пользуюсь системой контроля версий Git. На PHP стараюсь писать только полноценные комплексные приложения с проработанной как правило модульной архитектурой, системой отображения объектов в БД. В силу этих обстоятельств чаще всего пишу в парадигмах ООП, MVC.
В организации хранилища стараюсь максимально обеспечить целостность данных путём повсеместного применения внешних ключей. Вцелом хорошо разбираюсь в организации баз данных: механизмы хранения, индексы, каскадные зависимости, нормализация. Мне понятны так же сиутации, когда нормализацию БД требуется принести в жертву производительности.
В целом в вопросах, связанных с производительностью системы, пользуюсь такими изобретениями как Sphinx, Memcached, Node.js – то есть уходом от прямолинейных решений PHP+MySQL в пользу тонких специфических конструкций, предназначенных для решения узкоспециализированных задач.
В разработке клиентской части приложений активно использую Jquery (пишу собственные плагины) и CSS3 (включая псевдоклассы, превращения, трансформации). К Javascript вцелом неравнодушен. Стал ценить этот язык гораздо выше после знакомства с Node.js.
Меня беспокоит жизнь моего кода после выпуска. Поэтому мои программы всегда снабжены разумным количеством комментариев. Я без исключений пользуюсь принципом DRY.
Знание иностранных языков:
Английский – средний уровень. Могу изъясняться в письменной и устной форме. Понимаю английскую речь на слух.