А ведь на свете есть книги о том, как программировать женщин!

Зеленский Антон Григорьевич

Личная информация:

Дата рождения: 02.11.1979

Адрес проживания: Санкт-Петербург, Вяземский переулок

Семейное положение: не женат, детей нет

Контактные данные:

Мобильный телефон: 8(921)938-76-57

E-mail: [email protected]

Образование: 1997 — 2002гг. Санкт-Петербургский государственный электро-технический университет. Факультет электроники. Специальность: инженер электронных приборов и устройств.

Опыт работы:

2005 – до настоящего времени: фриланс-программист;

2002 – 2008гг. (с 2005 года по-совместительству): фирма «Дагер», специальность: директор;

Навыки:

Умею организовывать рабочее окружение на ОС семейства Linux. Пользуюсь системой контроля версий Git. На PHP стараюсь писать только полноценные комплексные приложения с проработанной как правило модульной архитектурой, системой отображения объектов в БД. В силу этих обстоятельств чаще всего пишу в парадигмах ООП, MVC.

В организации хранилища стараюсь максимально обеспечить целостность данных путём повсеместного применения внешних ключей. Вцелом хорошо разбираюсь в организации баз данных: механизмы хранения, индексы, каскадные зависимости, нормализация. Мне понятны так же сиутации, когда нормализацию БД требуется принести в жертву производительности.

В целом в вопросах, связанных с производительностью системы, пользуюсь такими изобретениями как Sphinx, Memcached, Node.js – то есть уходом от прямолинейных решений PHP+MySQL в пользу тонких специфических конструкций, предназначенных для решения узкоспециализированных задач.

В разработке клиентской части приложений активно использую Jquery (пишу собственные плагины) и CSS3 (включая псевдоклассы, превращения, трансформации). К Javascript вцелом неравнодушен. Стал ценить этот язык гораздо выше после знакомства с Node.js.

Меня беспокоит жизнь моего кода после выпуска. Поэтому мои программы всегда снабжены разумным количеством комментариев. Я без исключений пользуюсь принципом DRY.

Знание иностранных языков:

Английский – средний уровень. Могу изъясняться в письменной и устной форме. Понимаю английскую речь на слух.