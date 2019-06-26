3d моделирование, цифровой скульптинг, текстурирование и рендер

Здравствуйте!

Занимаюсь 3д моделированием, работаю в таких программах как 3ds Max, 3d coat, Zbrush и т.д.

Владею навыками создания моделей как low-poly так и high-poly, запекание текстур, normal map, AO, текстурирование.

Ответственная, быстро обучаемая, свою работу люблю, всегда рада ярким и интересным проектам.