zeltrava

Екатерина zeltrava

 
32 годаРоссия/Краснодар
6 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
3d моделирование, цифровой скульптинг, текстурирование и рендер

Здравствуйте! 

Занимаюсь 3д моделированием, работаю в таких программах как 3ds Max, 3d coat, Zbrush и т.д. 

Владею навыками создания моделей как low-poly так и high-poly, запекание текстур, normal map, AO, текстурирование. 

Ответственная, быстро обучаемая, свою работу люблю, всегда рада ярким и интересным проектам.

3ds Max
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Отзывы заказчиков
VolkovSerg
Сергей 
53 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
14 часов назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Нужно сделать бланк в Ворде фото прилагатся
Заказы читает очень внимательно , все сделала (отрисовка документа в Ворде) чень быстро 💨 и качественно, цены хорошие, лишних вопросов не задавала. Рекомендэйшн.
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, быстро отвечает на возникающие вопросы, своевременная оплата! Было приятно работать.
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3D-графика
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$5/час
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