3d моделирование, цифровой скульптинг, текстурирование и рендер
Здравствуйте!
Занимаюсь 3д моделированием, работаю в таких программах как 3ds Max, 3d coat, Zbrush и т.д.
Владею навыками создания моделей как low-poly так и high-poly, запекание текстур, normal map, AO, текстурирование.
Ответственная, быстро обучаемая, свою работу люблю, всегда рада ярким и интересным проектам.
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Портфолио
- Джин130 просмотров
- Лоу поли модель игрового автомата161 просмотр
- Персонаж Ниндзя черепашка для игровой локации141 просмотр
- Скульптинг персонажа по концепту в Zbrush201 просмотр
- Свинка-воин129 просмотров
- 3d модель фентази существа117 просмотров
- Fantasy girl124 просмотра
- Проект Игровая локация Убежище Ниндзя-черепашек132 просмотра
- Разрушенное здание для игровой локации121 просмотр
- Компас102 просмотра
- Заброшенный памятник111 просмотров
- Злая панда106 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
5 лет назад
Заказы читает очень внимательно , все сделала (отрисовка документа в Ворде) чень быстро 💨 и качественно, цены хорошие, лишних вопросов не задавала. Рекомендэйшн.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, быстро отвечает на возникающие вопросы, своевременная оплата! Было приятно работать.
3D-графика
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
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