ss-design

Здравствуйте я Ластовиченко Сергей

и я профессиональный Web дизайнер и разработчик, в прошлом менеджер по оптово-розничным продажам.

Начиная с 2017 года занимаюсь Web дизайном и разработкой, за это время мною и моей командой было запущенно более 150 сайтов во многих странах СНГ. На данный момент занимаю должность Арт директора на удаленном доступе в Казахстанском диджитал агенстве, Riseagency.kz. Которое также работает и на территории Украины.

Я тот человек - который не боится находить креативные решения для любых потребностей и идей.

Будь то создание лендинга, корпоративного сайта, или Вам нужно продать сковороду — моя задача ориентирована на преимущественное отличие, Вас от конкурентов, соблюдение поставленных сроков, и конечно же положительный результат.

Создавая дизайн или сайт - я создаю инструмент по достижению Вашей цели!

Работая над поставленной задачей - продумываю и аргументирую каждый свой "шаг". Поэтому всегда достигается желаемый результат, удовлетворяющий даже самых требовательных клиентов.

Мой девиз - Сделать как для себя

Знаю все технические тонкости верстки сайта, как на любой из популярных CMS, так и на html "самописных" сайтах. Поэтому вы можете не беспокоиться о технических деталях - я полностью беру их на себя.

Каждый проект сопровождается в течении 2-х недель после завершения, а также бесплатно в случае надобности проводиться обучение по администрированию и консультации по всем возникающим вопросам.

Крутые проекты начинаются здесь!

Ваша идея - моя "Упаковка"!

Мои знания для достижения наилучшего результата для Вас:

Web дизайн

Adobe Photoshop CC

Adobe Illustrator CC

Figma

CorelDraw

AdobeAnimate

Web разработка

Html

css

JavaScript

Php

CMS

Tilda

WordPress

Joomla

Opencart

Хотите знать предварительную стоимость своего проекта?

Я подготовил для Вас ориентировочную калькуляцию расчета!

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