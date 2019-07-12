Здравствуйте я Ластовиченко Сергей
и я профессиональный Web дизайнер и разработчик, в прошлом менеджер по оптово-розничным продажам.
Начиная с 2017 года занимаюсь Web дизайном и разработкой, за это время мною и моей командой было запущенно более 150 сайтов во многих странах СНГ. На данный момент занимаю должность Арт директора на удаленном доступе в Казахстанском диджитал агенстве, Riseagency.kz. Которое также работает и на территории Украины.
Я тот человек - который не боится находить креативные решения для любых потребностей и идей.
Будь то создание лендинга, корпоративного сайта, или Вам нужно продать сковороду — моя задача ориентирована на преимущественное отличие, Вас от конкурентов, соблюдение поставленных сроков, и конечно же положительный результат.
Создавая дизайн или сайт - я создаю инструмент по достижению Вашей цели!
Работая над поставленной задачей - продумываю и аргументирую каждый свой "шаг". Поэтому всегда достигается желаемый результат, удовлетворяющий даже самых требовательных клиентов.
Мой девиз - Сделать как для себя
Знаю все технические тонкости верстки сайта, как на любой из популярных CMS, так и на html "самописных" сайтах. Поэтому вы можете не беспокоиться о технических деталях - я полностью беру их на себя.
Каждый проект сопровождается в течении 2-х недель после завершения, а также бесплатно в случае надобности проводиться обучение по администрированию и консультации по всем возникающим вопросам.
Крутые проекты начинаются здесь!
Ваша идея - моя "Упаковка"!
Мои знания для достижения наилучшего результата для Вас:
Web дизайн
Adobe Photoshop CC
Adobe Illustrator CC
Figma
CorelDraw
AdobeAnimate
Web разработка
Html
css
JavaScript
Php
CMS
Tilda
WordPress
Joomla
Opencart
Хотите знать предварительную стоимость своего проекта?
Я подготовил для Вас ориентировочную калькуляцию расчета!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!