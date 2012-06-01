zemaj

Юлия Землянская zemaj

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Редактура и/или рерайтинг текстов на рус/укр; html-верстка

Опыт работы:

Ответственный редактор

ИД "К земле с любовью", Киев,

июнь 2008 — апрель 2009

Корреспондент

"Интерфакс-Украина", (www.interfax.com.ua) Киев,

август 2000 — июнь 2008

Ответственная за наполнения ленты новостей по социальным тематикам (медицина, образование, культура, соц.политика, молодежная политика, экология).

В качестве хобби делаю небольшие сайты "под ключ". Цены минимальные - качество достойное.

Примеры сайтов:

http://www.crystalcatering.ua/

http://emmanuil.kiev.ua/

http://lucky-seven.narod.ru/