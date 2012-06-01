Редактура и/или рерайтинг текстов на рус/укр; html-верстка
Опыт работы:
Ответственный редактор
ИД "К земле с любовью", Киев,
июнь 2008 — апрель 2009
Корреспондент
"Интерфакс-Украина", (www.interfax.com.ua) Киев,
август 2000 — июнь 2008
Ответственная за наполнения ленты новостей по социальным тематикам (медицина, образование, культура, соц.политика, молодежная политика, экология).
В качестве хобби делаю небольшие сайты "под ключ". Цены минимальные - качество достойное.
Примеры сайтов:
http://www.crystalcatering.ua/