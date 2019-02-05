Главное - это ценность и качество продукта изготавливаемого мной для моих клиентов!

Здравствуйте!

Мое имя - Максим и я веб-дизайнер.

Предоставляю услуги в данной сфере, а именно:

---Создание уникального landing page

Немножко биографии! Работаю профессиональным веб-дизайнером .Обучался данной профессии, поэтому знаю, что необходимо для качественного дизайна сайта любой сложности. К заказам отношусь максимально ответственно и серьезно. Каждый проект делаю на совесть! Вот примеры моих работ = https://lp256653.myflexbe.com/?mode=preview

Уверен, что мы сработаемся!)

Способы связи со мной!

---номер +79648440607

---почта [email protected]

Спасибо за внимание!