Главное - это ценность и качество продукта изготавливаемого мной для моих клиентов!
Здравствуйте!
Мое имя - Максим и я веб-дизайнер.
Предоставляю услуги в данной сфере, а именно:
---Создание уникального landing page
Немножко биографии! Работаю профессиональным веб-дизайнером .Обучался данной профессии, поэтому знаю, что необходимо для качественного дизайна сайта любой сложности. К заказам отношусь максимально ответственно и серьезно. Каждый проект делаю на совесть! Вот примеры моих работ = https://lp256653.myflexbe.com/?mode=preview
Уверен, что мы сработаемся!)
Способы связи со мной!
---номер +79648440607
---почта [email protected]
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