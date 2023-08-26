zemcentrukrnet

Ви не помилитеся,якщо вчините правильно, бо досвід завжди в моді.

Доброго дня! Мене звати Галина . На даний час проживаю у Польші. Проробивши більше двадцяти років у сфері землеустрою ,настав час змін.

Я добре набираю тексти на любу тематику, переводжу та редактую . Вільно володію українською та російською мовами , також іноземними мовами , а саме: польська , англійська, німецька .

Роботу виконую швидко та якісно.

Великий досвід роботи з людьми, тому можу найти мову зі всіма.

Буду рада вам допомогти !