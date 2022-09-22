Создание сайтов под ключ

Добрый день! Меня зовут Александра. Анализирую сильные и слабые стороны ваших конкурентов, а также определяю главные требования и страхи вашей целевой аудитории. Исходя из вышеперечисленных данных и ваших личных предпочтений в визуальном оформлении, разрабатываю индивидуальный прототип сайта с продающей структурой, подводящей покупателя к конкретному действию - покупке Вашей услуги, и создаю, непосредственно, сам сайт на Tilda после согласования с Вами.

Какие услуги я предоставляю?

1. Landing page

2. Сайт-визитка

3. Интернет-магазин

4. Многостраничный сайт

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