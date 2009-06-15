Выполняю контрольные работы.

Занимаюсь выполнением контрольных работ более 2 лет. Претензий по выполнению со стороны заказчиков не было.

Делаю работы по психологии, педагогике, философии, религии, культурологии, менеджмент, маркетинг, экономика, история, искусство, музыка (все работы на русском языке, без математических расчетов).

Работы выполняю от 4 до 14 дней. При написании предпочитаю использовать книги и периодическую печать.

О себе:

Ольга

26 лет

Образование:

1. Музыковед;

2. Культуролог-менеджер;

3. PR-менеджер.

Живу в Беларуси.

Оплату принимаю через банковский перевод. Или систему Easypay. Сумма оплаты договорная.