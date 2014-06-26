Требуется создание модуля «управление тегами» для ocStore-1.5.5.1.2 Суть модуля: Требуется, чтобы была возможность задавать тайтл, Н1, кейворд, дескрипш и описание для каждого тега. И при переходе на данный тег высвечивалось не «Поиск» а данные тайтл, дескрипшт, Н1 ...
- Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется написать несколько скриптов для автоматизации работы, основной принцип скриптов (берем данные из файла, логинимся, забиваем данные, нажимаем добавить), примерное ТЗ прикреплено в файле, более подробно все опишу после обсуждения деталей Пожалуйста указывайте в предложении примерные ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется доработка «Доставки» для ShopCms Требуется, чтобы стоимость доставки можно было назначать для групп товаров Например, в магазине есть 3 категории товаров посуда, постельное белье и товары для дома (категории товаров могут добавляться или удаляться). А также ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Пожалуйста указывайте стоимость и приблизительные сроки выполнения Нежен шаблон под зеннопстер, а именно под зеннобокс, требуется зеннобокс на 20 потоков! небольшое тз, с самим зенопостером не знаком - могу не понимать, если что то не так поправьте от ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Престе 1,6,0,5 в категориях, при поиске по фильтрам (подборе параметров) или при переходе на другую страницу товаров снизу пропадает нумерация страниц урл для примера zenom.ru/12-postelnoe-bele собственно требуется исправить этот баг Пожалуйста предложения присылайте с указанной стоимостью работИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад