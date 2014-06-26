Пожалуйста указывайте стоимость и приблизительные сроки выполнения Нежен шаблон под зеннопстер, а именно под зеннобокс, требуется зеннобокс на 20 потоков! небольшое тз, с самим зенопостером не знаком - могу не понимать, если что то не так поправьте от ...