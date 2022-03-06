ZenSkills | Микрообучение
Привет, мы - образовательная платформа ZenSkills!Мы сделали современное обучение простым, удобным и доступным инструментом личного и профессионального роста.
Наша фишка - продуктивное микрообучение. Это краткосрочные видеокурсы по интересным и востребованным направлениям, таким как:
- SoftSkills;
- Маркетинг;
- Управление;
- Команды;
- Дом и хобби;
- Психология;
- Бизнес;
Наши ключевые преимущества:
- Эксперты - профессионалы - наши преподаватели - настоящие эксперты своего дела с большим стажем и опытом, способные не только передать знания, но и вдохновить на новые свершения!
- Zen-методика преподавания - мы разработали новую методику курсов для дистанционного обучения, наши курсы хорошо сняты и смонтированы, их легко воспринимать, уроки длятся в среднем по 5-7 минут, весь материал направлен на решение конкретных задач;
- Обучение доступно - наши курсы доступны по цене, чтобы максимальное количество людей могло повысить качество своей жизни!
--
Мы на weblancer.net
Мы - небольшая команда из пяти человек и, разумеется, не всегда успеваем сделать все, что необходимо, чтобы позаботиться о наших клиентах, поэтому нам часто требуются удаленные сотрудники для выполнения разовых заказов и срочных работ. Будем рады легкому, интересному и продуктивному сотрудничеству.
--
С уважением, команда проекта ZenSkills!
Я против войны в Украине!