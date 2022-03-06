ZenSkills | Микрообучение

Привет, мы - образовательная платформа ZenSkills!

Мы сделали современное обучение простым, удобным и доступным инструментом личного и профессионального роста.

Наша фишка - продуктивное микрообучение. Это краткосрочные видеокурсы по интересным и востребованным направлениям, таким как:

SoftSkills;

Маркетинг;

Управление;

Команды;

Дом и хобби;

Психология;

Бизнес;

и другие направления обучения...

Наши ключевые преимущества:

Эксперты - профессионалы - наши преподаватели - настоящие эксперты своего дела с большим стажем и опытом, способные не только передать знания, но и вдохновить на новые свершения!

- наши преподаватели - настоящие эксперты своего дела с большим стажем и опытом, способные не только передать знания, но и вдохновить на новые свершения! Zen-методика преподавания - мы разработали новую методику курсов для дистанционного обучения, наши курсы хорошо сняты и смонтированы, их легко воспринимать, уроки длятся в среднем по 5-7 минут, весь материал направлен на решение конкретных задач;

- мы разработали новую методику курсов для дистанционного обучения, наши курсы хорошо сняты и смонтированы, их легко воспринимать, уроки длятся в среднем по 5-7 минут, весь материал направлен на решение конкретных задач; Обучение доступно - наши курсы доступны по цене, чтобы максимальное количество людей могло повысить качество своей жизни!

Приходите, будет интересно!

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Мы на weblancer.net

Мы - небольшая команда из пяти человек и, разумеется, не всегда успеваем сделать все, что необходимо, чтобы позаботиться о наших клиентах, поэтому нам часто требуются удаленные сотрудники для выполнения разовых заказов и срочных работ. Будем рады легкому, интересному и продуктивному сотрудничеству.

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С уважением, команда проекта ZenSkills!