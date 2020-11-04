zer0entrop

Сергей Беспалько zer0entrop

 
31 годУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
&#10031; Удобные и адаптивные сайты &#10031; HTML5 &#10031; CSS3 &#10031; JavaScript &#10031; Flexbox &#10031; Grid Layout &#10031;

Моя цель -  лучшее соотношение цена-качество!

Работая со мной:

﻿❶ Гарантия на результат. После завершения сделки, в течении двух недель исправлю и подправлю все ваши замечания.

﻿❷ Экономите нервы. Просьбы, пожелания, не структурного характера включены в стоимость. Если вы не учли ряд мелочей во время написания ТЗ, они будут внесены в проект по вашей просьбе.

﻿❸ Удобство в работе. Ваше мнение мне важно.

Связь:

﻿ Email:  [email protected] 

﻿ Telegram: @SergeyBespalko

Ответственность:

﻿• Готов уже приступить.

﻿• Всегда довожу до конца проект.

﻿• Не нарушаю заранее оговоренных сроков.

﻿• Активное общение во время проведения работ.

﻿• Не беру предоплату.

﻿• Всегда на связи.

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