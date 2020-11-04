zer0entrop

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Моя цель - лучшее соотношение цена-качество!
Работая со мной:
❶ Гарантия на результат. После завершения сделки, в течении двух недель исправлю и подправлю все ваши замечания.
❷ Экономите нервы. Просьбы, пожелания, не структурного характера включены в стоимость. Если вы не учли ряд мелочей во время написания ТЗ, они будут внесены в проект по вашей просьбе.
❸ Удобство в работе. Ваше мнение мне важно.
Связь:
Email: [email protected]
Telegram: @SergeyBespalko
Ответственность:
• Готов уже приступить.
• Всегда довожу до конца проект.
• Не нарушаю заранее оговоренных сроков.
• Активное общение во время проведения работ.
• Не беру предоплату.
• Всегда на связи.