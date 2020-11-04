zer0entrop

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Моя цель - лучшее соотношение цена-качество!

Работая со мной:

﻿❶ Гарантия на результат. После завершения сделки, в течении двух недель исправлю и подправлю все ваши замечания.

﻿❷ Экономите нервы. Просьбы, пожелания, не структурного характера включены в стоимость. Если вы не учли ряд мелочей во время написания ТЗ, они будут внесены в проект по вашей просьбе.

﻿❸ Удобство в работе. Ваше мнение мне важно.

Связь:

﻿ Email: [email protected]

﻿ Telegram: @SergeyBespalko

Ответственность:

﻿• Готов уже приступить.

﻿• Всегда довожу до конца проект.

﻿• Не нарушаю заранее оговоренных сроков.

﻿• Активное общение во время проведения работ.

﻿• Не беру предоплату.

﻿• Всегда на связи.

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