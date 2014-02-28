мой e-mail: [email protected]
Моя страничка на аналогичной бирже: https://www.free-lance.ru/users/zera83/?f=8&stamp=23559
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Разработка логотипов
• предлагаются несколько вариантов на выбор ( не менее 3 )
• предоставление исходников в векторном формате ( ai, pdf )
• не высокие цены ( предоплата обычно составляет 25 % )
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Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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