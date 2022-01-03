zerefworker

Еще один целеустремленный web-верстальщик, который готов верстать макеты с душой

Многие вещи кажутся невыполнимыми до тех пор, пока их не сделаешь. (Нельсон Мандела)

Обучение:

На сегодняшний день обучаюсь веб-разработке. Хожу на курсы в Proweb

Также обучаюсь на Youtube смотрю канал Фрилансер по жизни

Опыт работы:

На данный момент отлично знаю HTML в связке CSS

Также пишу по методологии БЭМ.

К тому-же делаю адаптивным сайт.

Контакты:

Причина прихода

Собирал макеты в целях обучения, но надоело за просто так собирать макеты.

Оплата: