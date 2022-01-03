zerefworker

Еще один целеустремленный web-верстальщик, который готов верстать макеты с душой
Многие вещи кажутся невыполнимыми до тех пор, пока их не сделаешь. (Нельсон Мандела)
Обучение:
На сегодняшний день обучаюсь веб-разработке. Хожу на курсы в Proweb
Также обучаюсь на Youtube смотрю канал Фрилансер по жизни
Опыт работы:
На данный момент отлично знаю HTML в связке CSS
Также пишу по методологии БЭМ.
К тому-же делаю адаптивным сайт.
Контакты:
- Почта: [email protected]
- Telegram :
- Номер: +998335094856
Причина прихода
Собирал макеты в целях обучения, но надоело за просто так собирать макеты.
Оплата:
- Visa
- Qiwi
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