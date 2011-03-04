Написание любых текстов на русском языке. Качество и уникальность= 100%
Филолог, специальность "Русский язык и литература". Всегда готов оказать качественные услуги по созданию текстов (копирайт, рерайт). От 5$ за 1000 з.б.п. Цены зависят от срочности и сложности. Готов обсуждать условия.
Переводы с финского языка на русский/ с русского на финский.
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
14 лет назад
За невысокую оплату исполнитель предоставлет высокое качество написания статей. Рекомендую для сотрудничества!
Ответный отзыв
Остался доволен сотрудничеством с Андреем. Четкие требования, помощь в процессе работы, разумные сроки. Надеюсь работать и дальше.
$100
10 баллов
14 лет назад
Хорошо начали работать. Задания делает в срок, прислушивается к коментариям. Выполняет все по заданию в точности. Будем продолжать работу. С ув., Владислав
Ответный отзыв
Отличный работодатель. Оплата точно в срок, четкое и понятное ТЗ, сроки выполнения реальные. Всегда на связи, в случае возникновения вопросов - помощь. Мои лучшие рекомендации.
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
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нет отзывов
от $3
от 1 дня
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