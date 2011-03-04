Написание любых текстов на русском языке. Качество и уникальность= 100%

Филолог, специальность "Русский язык и литература". Всегда готов оказать качественные услуги по созданию текстов (копирайт, рерайт). От 5$ за 1000 з.б.п. Цены зависят от срочности и сложности. Готов обсуждать условия.

Переводы с финского языка на русский/ с русского на финский.