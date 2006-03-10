Перевести логотип из Растра в Вектор! Все, что сохранилось от логотипа - это маленькая растровая картинка... ее нужно перевести в вектор! работы буквально на 10-20 мин. те, кто готов выполнить работу пишите в комменты... логотип нужен к 12.00 ...
- $5Логотипы и Знаки8 заявокЗакрыт16 лет назад
1. Ночной Клуб и Ресторан 2. Проект по раскрутки певцов + возможна раскрутка сайта нужно чтобы можно было самому легко редактировать сайты (вставлять картинки и текст, гиперссылки для новостей) Пы.Сы. для каждого проекта писать отдельные сроки и цены, ...Веб-программирование31 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $100
Нужно синтегрировать скрипты!! читайте тз, ссылку на скрипты дам позже!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Требуются на постоянную удаленную работу люди знающие : JavaScript, Perl/CGI, PHP, Flash, Photoshop, Illustrator, Web-дизайн Способ оплаты: сдельно-премиальная, взависимости от выполняемой работы ПОРТФОЛИО ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад