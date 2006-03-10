Перевести логотип из Растра в Вектор! Все, что сохранилось от логотипа - это маленькая растровая картинка... ее нужно перевести в вектор! работы буквально на 10-20 мин. те, кто готов выполнить работу пишите в комменты... логотип нужен к 12.00 ...