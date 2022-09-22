Тексты для тех, кто ценит качество.

ПРИВЕТ, МЕНЯ ЗОВУТ ЕЛИЗАВЕТА.

Чем я могу быть полезна?

Напишу для вашего бизнеса тексты:

• для интернет-магазинов (описания товаров, тексты в категории, подкатегории и т.д.)

• для сайтов (на страницу «О нас», на главную, в разделы, подразделы, описания услуг и т.д.)

• для соцсетей (посты, тексты в закреп, для рассылок)

• для автоворонок продаж (цепочки продающих писем – с продажей трипваера, продукта, разогревающие и проч.)

• для блогов (информационные, развлекательные и др. статьи, лонгриды)