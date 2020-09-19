Разработка сайтов и приложений

Профессионально разрабатываю веб-сайты под ключ с user-friendly интерфейсом.

Разработанные мной сайты показывают высокие проценты конверсии!

Мои услуги - отличная инвестиция в Ваш бизнес!

Имею приличный опыт в разработке:

- Корпоративные сайты;

- Продающие Landing Page;

- Сайты визитки;

- Высоконагруженные сервисы (сервис по продвижению в социальных медиа с внедрением он-лайн платежей);

- Порталы (Новостные порталы, он-лайн кинотеатры).

Активно и эффективно использую:

1. Frontend:

- HTML, CSS (Препроцессоры: LESS, SASS; Фреймворки: Bootstrap 3-4, Bulma.io), Javascript (jquery, vue.js).

2. Backend:

- PHP - предпочтительно (Фреймворки: Laravel - предпочтительно, YII2, Silex).

- ASP.NET (ORM: EntityFramework)

3. CMS:

- Wordpress;

- Joomla;

- Bitrix;

- Drupal.

После разработки я обеспечу Вас бесперебойной технической поддержкой:

- Техническая поддержка сайта после запуска;

- Внедрение любых аналитических систем;

- Оптимизация веб-сайта на основе полученного анализа поведения пользователей ресурса;

- Оптимизация веб-сайта под социальных медиа.

Нативные приложения для Windows:

Разработка нативных приложений для Windows с приятным UI и чистым кодом.

Имею приличный опыт в разработке ПО:

1. Боты;

2. Парсеры;

3. Системные приложения;

4. Автоматизация каких-то конкретных действий.

Во всех пунктах есть возможность добавить использование сервисов для капч, прокси, api, а также многопоточность для лучшей скорости.

Стек используемых технологий:

- C# (IDE: Visual Studio, UI на WinForms или WPF, Запросы: WebClient или библиотека xNet).

- C++ (Использую для реализации конкретных алгоритмов, к примеру: генерация номеров кредитных карточек по алгоритму Луна).

Немножко о безопасности

Награда за нахождение критической уязвимости во внутреннем ресурсе у одного из крупных интернет-провайдеров Узбекистана.

- Ссылка

Сертификаты:

Мои сертификаты от Google (Adwords, Analytics): Ссылка на мой профиль google partner

Мой сертификат frontend разработчики от FreeCodeCamp: Ссылка на мой сертификат