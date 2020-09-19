Профессионально разрабатываю веб-сайты под ключ с user-friendly интерфейсом.
Разработанные мной сайты показывают высокие проценты конверсии!
Мои услуги - отличная инвестиция в Ваш бизнес!
Имею приличный опыт в разработке:
- Корпоративные сайты;
- Продающие Landing Page;
- Сайты визитки;
- Высоконагруженные сервисы (сервис по продвижению в социальных медиа с внедрением он-лайн платежей);
- Порталы (Новостные порталы, он-лайн кинотеатры).
Активно и эффективно использую:
1. Frontend:
- HTML, CSS (Препроцессоры: LESS, SASS; Фреймворки: Bootstrap 3-4, Bulma.io), Javascript (jquery, vue.js).
2. Backend:
- PHP - предпочтительно (Фреймворки: Laravel - предпочтительно, YII2, Silex).
- ASP.NET (ORM: EntityFramework)
3. CMS:
- Wordpress;
- Joomla;
- Bitrix;
- Drupal.
После разработки я обеспечу Вас бесперебойной технической поддержкой:
- Техническая поддержка сайта после запуска;
- Внедрение любых аналитических систем;
- Оптимизация веб-сайта на основе полученного анализа поведения пользователей ресурса;
- Оптимизация веб-сайта под социальных медиа.
Нативные приложения для Windows:
Разработка нативных приложений для Windows с приятным UI и чистым кодом.
Имею приличный опыт в разработке ПО:
1. Боты;
2. Парсеры;
3. Системные приложения;
4. Автоматизация каких-то конкретных действий.
Во всех пунктах есть возможность добавить использование сервисов для капч, прокси, api, а также многопоточность для лучшей скорости.
Стек используемых технологий:
- C# (IDE: Visual Studio, UI на WinForms или WPF, Запросы: WebClient или библиотека xNet).
- C++ (Использую для реализации конкретных алгоритмов, к примеру: генерация номеров кредитных карточек по алгоритму Луна).
Немножко о безопасности
Награда за нахождение критической уязвимости во внутреннем ресурсе у одного из крупных интернет-провайдеров Узбекистана.
- Ссылка
Сертификаты:
Мои сертификаты от Google (Adwords, Analytics): Ссылка на мой профиль google partner
Мой сертификат frontend разработчики от FreeCodeCamp: Ссылка на мой сертификат