Опыт работы:

2001-2002

Работа над индивидуальными заказами.

(Буклеты, плакаты, фотографии, логотипы, сайты).

2002-2004

Дизайнер в компании "Kodak" г Переславля-Залесского (Photoshop CS, MAC OS X, Adobe Indesign, Illustrator). Работа на Macintosh OS 8.

2004 - настоящее время

Работа в качестве веб- дизайнера, веб-мастера над проектами по созданию сайтов.

Преподаю в "Классической Бизнес Школе" г. Королева по курсу "Веб-дизайн".

Дополнительная информация:

Свободно владею персональным компьютером.

Хорошо умею работать с: Photoshop СS, Adobe Indesign, Illustrator CS, Macintosh OS X, Flash, Dreamweather.

Знание технологий: HTML,PHP, ASP, MySQL.

Иностранный язык - английский (хорошо), немецкий (базовый уровень), украинский (базовый уровень).

Личные качества:

Аналитический склад ума, настойчивость, креативное мышление, способность к прогнозированию, работоспособность, быстрота действий, умение общаться с людьми, выполнение поставленных задач, умение находить общий язык в коллективе.