Опыт работы:
2001-2002
Работа над индивидуальными заказами.
(Буклеты, плакаты, фотографии, логотипы, сайты).
2002-2004
Дизайнер в компании "Kodak" г Переславля-Залесского (Photoshop CS, MAC OS X, Adobe Indesign, Illustrator). Работа на Macintosh OS 8.
2004 - настоящее время
Работа в качестве веб- дизайнера, веб-мастера над проектами по созданию сайтов.
Преподаю в "Классической Бизнес Школе" г. Королева по курсу "Веб-дизайн".
Дополнительная информация:
Свободно владею персональным компьютером.
Хорошо умею работать с: Photoshop СS, Adobe Indesign, Illustrator CS, Macintosh OS X, Flash, Dreamweather.
Знание технологий: HTML,PHP, ASP, MySQL.
Иностранный язык - английский (хорошо), немецкий (базовый уровень), украинский (базовый уровень).
Личные качества:
Аналитический склад ума, настойчивость, креативное мышление, способность к прогнозированию, работоспособность, быстрота действий, умение общаться с людьми, выполнение поставленных задач, умение находить общий язык в коллективе.