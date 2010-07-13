Oracle (PL-SQL,SQL), C#(asp,windows form)

Oracle - разработка и сопровождение баз данных, создание объектов баз данных (таблиц, представлений, триггеров, хранимых процедур,тригеров), построение и оптимизация запросов на выборку и модификацию данных (с использованием SQL, PL/SQL), а также установка программного обеспечения серверов баз данных и прикладного программного обеспечения.

C# (windows приложения) – разработка клиентских частей для взаимодействия с базой данных.

В данный момент интенсивно изучаю asp.net (C#). Коммерческого опыта разработки приложений с использованием asp.net нет.

- использование мастер - страниц;

- владение технологией доступа к данным ADO.NET;

- есть навыки работы с основными серверными элементами управления;

- работа с файлами и потоками;

- разработка форм аутентификации на основе интерфейса Membership API;

- работа с профилями.