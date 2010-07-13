Oracle - разработка и сопровождение баз данных, создание объектов баз данных (таблиц, представлений, триггеров, хранимых процедур,тригеров), построение и оптимизация запросов на выборку и модификацию данных (с использованием SQL, PL/SQL), а также установка программного обеспечения серверов баз данных и прикладного программного обеспечения.
C# (windows приложения) – разработка клиентских частей для взаимодействия с базой данных.
В данный момент интенсивно изучаю asp.net (C#). Коммерческого опыта разработки приложений с использованием asp.net нет.
- использование мастер - страниц;
- владение технологией доступа к данным ADO.NET;
- есть навыки работы с основными серверными элементами управления;
- работа с файлами и потоками;
- разработка форм аутентификации на основе интерфейса Membership API;
- работа с профилями.