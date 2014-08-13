Интернет-мошенничество

Евгений Владимирович

Дата рождения:

14 окт 1992 (20 год)

Регион:

Николаев

E-mail:

[email protected]

Skype:

zero_nik

Развод в интернете

Цель:

получение прибыли мошенническими действиями

Ненадежный, безответственный.

Опыт работы - на многих игровых серверах.

Большой опыт обмана людей на интернет ресурсах.

Входит в доверие. Предлагает то что требуется покупателю. Показывает наличие товара. Получив предоплату - исчезает.

Английский — средний

Русский — родной

Украинский — родной

Отличное владение программами для интернета:

- Opera, Chrome, Firefox и Safari

- Skype, Icq, Jabber

Программа обработки изображений Adobe Photoshop и офисные "OpenOffice" и "Microsoft Office"

Его контакты [email protected]

zero_nik - скайп

everytime706 - скайп