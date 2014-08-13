Интернет-мошенничество
Евгений Владимирович
Дата рождения:
14 окт 1992 (20 год)
Регион:
Николаев
E-mail:
Skype:
zero_nik
Развод в интернете
Цель:
получение прибыли мошенническими действиями
Ненадежный, безответственный.
Опыт работы - на многих игровых серверах.
Большой опыт обмана людей на интернет ресурсах.
Входит в доверие. Предлагает то что требуется покупателю. Показывает наличие товара. Получив предоплату - исчезает.
Английский — средний
Русский — родной
Украинский — родной
Отличное владение программами для интернета:
- Opera, Chrome, Firefox и Safari
- Skype, Icq, Jabber
Программа обработки изображений Adobe Photoshop и офисные "OpenOffice" и "Microsoft Office"
Его контакты [email protected]
zero_nik - скайп
everytime706 - скайп