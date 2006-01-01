Образование:
Киевский Национальный Университет Строительства и Архитектуры,
факультет «Автоматизация и информационные технологии» - Инженер по автоматизации.
Профессиональные навыки:
- Репортажная фотосъемка (политика, культура, досуг);
- Студийная фотосъемка;
- Жанровая фотосъемка;
- Предметная фотосъемка;
- Редактирование и цветокоррекция изображений в Photoshop;
- Работа с фотобанками и пресс-службами;
- Создание фотобанка.
Опыт работы:
09.2007- по наст. время - ИД «EDIPRESSE»
менеджер по созданию фотобанка/аминистратор фотостудии
05.2007-09.2007 – ИД «EDIPRESSE» фоторедактор TV-Экран
01.2006-05.2007- Медиагруппа «КИЕВГРАД»
03.2004-10.2005- центр информационных технологий «КНУБА»
Увлечения:
Фотография, музыка, путешествия, йога.
Личные качества:
Исполнительность, креативность, художественный вкус, чувство стиля, желание развиваться и совершенствовать свои способности, коммуникабельность, ответственность, творческий подход к работе, быстрая ориентация в ситуации и принятии решений, чувство юмора :).
Полная, частичная занятость, фриленс