Фотограф

Образование:

Киевский Национальный Университет Строительства и Архитектуры,

факультет «Автоматизация и информационные технологии» - Инженер по автоматизации.

Профессиональные навыки:

- Репортажная фотосъемка (политика, культура, досуг);

- Студийная фотосъемка;

- Жанровая фотосъемка;

- Предметная фотосъемка;

- Редактирование и цветокоррекция изображений в Photoshop;

- Работа с фотобанками и пресс-службами;

- Создание фотобанка.

Опыт работы:

09.2007- по наст. время - ИД «EDIPRESSE»

менеджер по созданию фотобанка/аминистратор фотостудии

05.2007-09.2007 – ИД «EDIPRESSE» фоторедактор TV-Экран

01.2006-05.2007- Медиагруппа «КИЕВГРАД»

03.2004-10.2005- центр информационных технологий «КНУБА»

Увлечения:

Фотография, музыка, путешествия, йога.

Личные качества:

Исполнительность, креативность, художественный вкус, чувство стиля, желание развиваться и совершенствовать свои способности, коммуникабельность, ответственность, творческий подход к работе, быстрая ориентация в ситуации и принятии решений, чувство юмора :).

Полная, частичная занятость, фриленс