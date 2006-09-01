Объявлен конкурс на логотип для форума, подробности здесь http://www.pchelovod.info/index.php?showtopic=5376&view=findpost&p=92056 победителя выберут сами пользователи форума, голосованием в начале мая. Желающие попробовать свои силы приглашаются. Администрация форума гарантирует выплату приза 100 уе на WM кошелек, участнику чей рисунок получит большее число ...
- Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт17 лет назад
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На основании приложенного файла, создать новый персонаж. (похожий, или если другой, то по крайней мере узнаваемый с устаревшим, подлежащем замене рисунком, рисунок прикреплен), но в «мультипликационном» формате. Главные условия: 1. персонаж должен получиться ярким и ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен17 лет назад
ТЗ Дизайн 1. Возможность менять дизайн правкой всего одного файла 2. Использование стилей для текста 3. Все должно смотреться без разъезда при 1024 х 768 4. Использование цветовой гаммы сайта в максимум 3-4 цвета 5. Все должно выглядеть достойно, красиво ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт17 лет назад