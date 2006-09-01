На основании приложенного файла, создать новый персонаж. (похожий, или если другой, то по крайней мере узнаваемый с устаревшим, подлежащем замене рисунком, рисунок прикреплен), но в «мультипликационном» формате. Главные условия: 1. персонаж должен получиться ярким и ...